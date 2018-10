Niedereschach Polkas und Märsche ohne Dirigent

Niedereschach-Fischbach. Eröffnet wurde das im Rahmen des traditionellen Kilbigfestes nun bereits zum zweiten Mal angebotene Musik-Event mit einem zünftigen Fassanstich, den Bürgermeister Martin Ragg übernahm. Seinem ihm vorauseilenden Ruf, wonach er bei Fassanstichen alles andere als ein glückliches Händchen besitze, wurde er einmal mehr gerecht. Kaum hatte Ragg den Zapfhahn schwungvoll in das Bierfass geschlagen, spritzte das Bier oben aus dem Fass.

Eine wesentlich bessere Figur gab Ragg danach beim "MassnBrassn" ab, als er sich zur bunt gemischten Musikerschar auf der Bühne gesellte und stundenlang das Trompetenregister bereicherte. Da war das Gemeindeoberhaupt so richtig in seinem Element, ebenso wie alle anderen Musiker, die sich in wechselnden Besetzungen auf der Bühne versammelt hatten und die eines einte: die Liebe und Begeisterung zur Blasmusik. Diese Begeisterung übertrug sich auf die Besucher.

Moderiert wurde der Abend von der Vorsitzenden des MVF, Esther Roth, und dem aktiven Musiker Hartmut Stern. Beide freuten sich, als zahlenmäßig stärkste Gruppe die Musik- und Trachtenkapelle mit einem Preis auszeichnen zu können. Zur Freude der Verantwortlichen des MVF waren viele Blasmusikfreunde aus der Region der Einladung gefolgt, hatten ihre Musikinstrumente mitgebracht und genossen das gemeinsame Musizieren ohne Dirigent. In die Schar der Musiker auf der Bühne reihte sich auch die Dirigentin des MVF, Irena Soloducha-Moleta ein, die es sichtlich genoss, einmal nicht den Dirigentenstab schwingen zu müssen, sondern ganz ungezwungen nach Herzenslust zu musizieren.