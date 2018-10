Niedereschach Planungsgebiet "Badäcker" bietet 14 Bauplätze

So wollte Gemeinderat Armin Müller wissen ob das Regenwasser direkt in das "Neuhauser Bächle" geleitet wird und hatte Fragen zum Anschluss des Abwassers an den Kanal.

Was das Regenwasser betrifft, das in das "Neuhauser Bächle" geleitet wird, sei es so, dass man dort durch vorgeschriebene Zisternen und eine geplante kleine Retensionsfläche, gewisse "Puffer" eingebaut habe. Der Anschluss des Abwassers an den Kanal könne problemlos erfolgen.

Gegen feste Parzellierung

Schade findet es Müller, dass die Bauplätze sofort nach der Erschließung parzelliert werden. Man könne so bei den Kaufverträgen mit den Erwerbern der Bauplätze keine Flächentoleranz mit aufnehmen. Dies sei nach Aussage von Jürgen Lauer leider nicht möglich.

Walter Pankoke und Edgar Lamparter könnten sich vorstellen, eine am Rande des geplanten Baugebietes von Gemeinderätin Ilse Mehlhorn hinterfragte und im Entwurf als "Null" gekennzeichnete Fläche, als Kinderspielplatz zu verwenden. Hierzu führte Alfred Irion aus, dass man im Ortschaftsrat Schabenhausen über diese Fläche bereits intensiv diskutiert habe und diese gerne als "Manövrierfläche" in der Hinterhand hätte, falls ein Bauherr ein etwas größeres Baugrundstück wolle. Dann könnte man diese Fläche einem der beiden angrenzenden geplanten Baugrundstücken "zuschlagen". Kinderspielplätze gebe es in Schabenhausen bereits zwei und diese seien gut erreichbar.

Auf Nachfrage von Gemeinderat Siegfried Reich, ob die 14 Bauplätze schnellstmöglich verkauft werden sollen oder ob diese einige Jahre "halten" sollen, erklärte Bürgermeister Martin Ragg, dass die Verwaltung empfehle, keine Verkaufsbeschränkungen vorzunehmen. "Wir müssen schauen, dass wir mit Bauplätzen in Niedereschach voran kommen", sagte der Schultes mit Blick auf viele Anfragen, die man aktuell im Kernort Niedereschach ohnehin nicht befriedigen könne. "Baugebiete sind Baugebiete und keine Wartegebiete", stellte Gemeinderat Walter Pankoke dar und fragte nach, ob geplant sei, den Verkauf der Bauplätze zu bewerben. Davon riet der Schultes angesichts der bereits vorhandenen Nachfragen vieler Familien, die Bauplätze suchen, ab.