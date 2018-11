Niedereschach Pflegehaus blickt auf elf erfolgreiche Jahre

Niedereschach (alb). Nicht mehr wegzudenken ist in Niedereschach das Pflegehaus am Eschachpark. Als vor elf Jahren das von der Caritas betriebene Pflegehaus eröffnet wurde war eine solche Einrichtung in einer Gemeinde der Größenordnung von Niedereschach die Ausnahme. Der damalige Bürgermeister Otto Sieber und Caritas-Chef Michael Stöffelmaier mussten im Vorfeld viele Hürden nehmen, um das Pflegehaus realisieren zu können. Vor diesem Hintergrund wird im Pflegehaus am Eschachpark der Jahrestag der Eröffnung immer in Form eines großen Festes zusammen mit Freunden, Bekannten und Bewohnern des Hauses gefeiert.