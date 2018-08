Niedereschach Personell und logistisch ist die Grenze erreicht

Allen, die mitgeholfen haben, dass das Fischerfest auch in diesem Jahr durchgeführt werden konnte, ist Eitzert sehr dankbar. In diesem Jahr sei es besonders schwierig gewesen, genügend Helfer zu finden. "Ich muss meine Leute einfach loben", sagte Eitzert bei seinem Rückblick. Er ist sich bewusst, dass es vielen altgedienten Vereinsmitgliedern immer schwerer fällt, den "Feststress", zu dem auch der aufwendige Auf- und Abbau gehört, zu bewältigen. Nichtsdestotrotz seien diese "alten Hasen" für die Durchführung des Festes immens wichtig und unverzichtbar.

Zum Glück habe der Angelverein in den zurückliegenden Jahren auch die Nachwuchsarbeit nie aus dem Auge verloren –­ und so rücken nun auch immer wieder jüngere Mitglieder nach, um die sich auftuenden Lücken in den Reihen der älteren Generation schließen zu können. "Insgesamt wird es aber immer schwieriger", so das Fazit von Eitzert. Gefreut haben ihn die vielen positiven Rückmeldungen von den Festbesuchern. Diese seien ein Ansporn, das jährliche Traditionsfest auch künftig durchzuführen.

Das erste, damals eintägige Fischerfest mit einem Hegefischen wurde bereits im Jahr 1977 durchgeführt. Das angesetzte Fest fiel damals beinahe buchstäblich ins Wasser. Bei regnerischem Wetter wurde am Sonntagmorgen mit dem Aufbau begonnen. Dabei waren sich die Angler noch nicht einig, ob das Fest überhaupt durchgeführt werden sollte. Um eine Entscheidung zu treffen, hatten sie einen Einfall: Das nächste Mitglied, das zum See kam, sollte entscheiden. Dies war Konrad Link. Er hat sich für die Durchführung entschieden.