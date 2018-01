Niedereschach-Fischbach (alb). Riesig war zum Jahreswechsel 2017/2018 die Zahl der Teilnehmer am Silvester- und Neujahrpaschen. Dabei wurde in geselliger Runde in allen Fischbacher Lokalitäten um Hefe-Neujahrsringe gewürfelt. Im Vordergrund standen dabei die Geselligkeit und die Pflege der Kameradschaft. Deshalb hatten auch viele Fischbacher Vereine ihre Mitglieder zur Teilnahme an den beliebten Würfelrunden eingeladen. Zwischenzeitlich kommen sogar Menschen aus umliegenden Orten zum Jahreswechsel nach Fischbach zum "Paschen".