Niedereschach - Am Samstag lud der Musikverein Harmonie Niedereschach wieder zum Oktoberfest in die Eschachhalle ein. In Dirndl und Lederhose feierten die Besucher mit der Band Partymaschine XXL. Ob mit Songs aus den 60ern oder den Wiesn-Hits, die Rebellen in Lederhosen der Partymaschine heizten ihren Fans mächtig ein.