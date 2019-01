Niedereschach-Fischbach - Die Fischbacher Ohrwürmer werden in diesem Jahr 30 Jahre alt. Das wurde am Samstag beim sechsten "Gugg am bach" in der Bodenackerhalle gefeiert. Auch befreundete Guggenmusiken waren am Start, unter anderem die Krawazi-Ramblers aus Villingen. Das Publikum war begeistert!