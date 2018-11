Niedereschach Nur 2500 Einwohner – aber 3000 Eisbären

"Auf historischem Kurs der Entdecker" hatte er sich als Überschrift zu seinem Vortrag ausgesucht. Ein Traumurlaub, auf den er lange hatte warten müssen, denn während seiner Berufstätigkeit hatte er im Sommer immer Rücksicht auf seine Arbeitskollegen nehmen müssen, und Spitzbergen kann man eben nur im Sommer bereisen. Aber nach seiner Pensionierung im vergangenen August war es dann soweit. Endlich konnte er den Traumurlaub verwirklichen, auf den er sich viele Jahre gefreut hatte. Um dann nach der Anfahrt zum Flughafen Stuttgart die Mitteilung zu lesen, dass der geplante Flug nach Frankfurt und weiter über Oslo nach Spitzbergen gestrichen sei. Über eine Umbuchung ging es dann über München. Dieser Flug kam jedoch mit Verspätung in Oslo an, der Flieger nach Spitzbergen war bereits in der Luft. "Ein Moment, an dem man überlegt, wie man anstelle des Traumurlaubs besser die Rückfahrt organisiert", so Twisselmann.

Nach Kontaktaufnahme mit dem Reisebüro kam dann die Zusicherung, er solle den Flug am nächsten Tag nehmen, man bringe ihn auf jeden Fall auf das Schiff. Als einziger Passagier sei er dann mit einem Speed-Boot zum Schiff gebracht worden, das bereits abgelegt hatte.

Interessante Orte wurden besucht, unter anderem der Mast, an dem früher das Luftschiff Norge angelegt hatte, mit dem Polarforscher Roald Amundsen seine Nordpol-Expeditionen gestartet hatte. Allgegenwärtig waren die Warnschilder vor Eisbären. Zudem berichtete Twisselmann von Fjorden, von Gletschern und Gletscherabbrüchen, von Vogelkolonien in steilen Felswänden und den Überresten früherer Walfangniederlassungen, wo noch die letzten Tranöfen zu besichtigen waren.