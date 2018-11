Niedereschach Neueste Werke aus Reihe "Demenz"

Diese Werke erzählen Geschichten von Menschen und laden ein, ihnen zu begegnen. Durch ihre enge, auch emotionale Verbundenheit mit dem Pflegehaus am Eschachpark in Niedereschach sind auf einigen Werken der Künstlerin sogar in Niedereschach bestens bekannte Gesichter zu erkennen.

Hildebrandt ist Mitglied bei den Kunstfreunden Bad Dürrheim, arbeitet mit Aquarell- und Acrylfarben, Pastellkreiden, Grafitstiften und Kohle. Sie ist überaus vielseitig, wie ihre vielen ausgestellten Werke im Rathaus zeigen.

Weitere Informationen: Zu sehen ist die Ausstellung im Niedereschacher Rathaus in der Villinger Straße 10 zu den üblichen Öffnungszeiten von Montag bis Freitag, jeweils von 7.30 bis 12 Uhr sowie nachmittags von Montag bis Mittwoch, von 13 bis 16 Uhr und donnerstags von 13 bis 18 Uhr.