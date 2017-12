Niedereschach Neuen Planvorlagen zugestimmt

Bereich des geplanten Baues ist FFH-Gebiet im Gewässerrandbereich

Das Bauvorhaben liegt im unverplanten Innenbereich. Der ursprünglichen Bauvoranfrage wurde in der September-Sitzung nicht zugestimmt. Vorgelegt wurden nun geänderte Planvorlagen, die mit dem Landratsamt, Untere Naturschutzbehörde, vorab so besprochen wurden. Armin Müller bat um Auskunft darüber, weshalb die untere Naturschutzbehörde der Gemeinde vorschreiben könne, was man genehmigen sollte. Hierzu erklärte Bürgermeister Martin Ragg, dass es sich bei der nun geänderten Planvorlage lediglich um einen Vorschlag der unteren Naturschutzbehörde handele, der aufzeige was eventuell genehmigt werden könnte.

Rüdiger Krachenfels wies darauf hin, dass das Gebäude nun gegenüber dem ersten Antrag um einiges von der Wasserlinie entfernt weg erbaut werden soll. Edgar Lamparter erklärte, dass es sich im Bereich des geplanten Baues um ein FFH-Gebiet im Gewässerrandbereich handle, das höchsten Schutz genieße. Der frühere Antrag hätte aus diesem Grund schon gar nicht genehmigt werden können.