Niedereschach Neue Spitze für die Twirling-Gruppe

Gemeinderat Rüdiger Krachenfels sagte, er sieht die TTSG für die Zukunft gut gerüstet, und hob hervor, dass der rührige Verein den Namen der Gemeinde Niedereschach im In- und Ausland im positiven Sinne bekannt mache.

Was bei der TTSG das ganze Jahr über geleistet wird, zeigten die Berichte. Stephanie Sauter erinnerte in ihrem letzten Bericht als Vorsitzende, dass die TTSG als Gastgeber den Deutschland-Cup und die Deutsche Twirling-Meisterschaft mit Bravour bewältigt habe. Besonders freute sich Sauter über den guten Zusammenhalt innerhalb der Gruppe. Sie schätze sehr, dass aktive Twirlerinnen sich zusätzlich zum Training und den Wettkämpfen liebevoll und vorbildlich als Betreuerinnen um die insgesamt 20 "Bambinis" kümmern und damit auch die sportliche Zukunft des Vereins sichern.

Auf Sponsoren angewiesen

Viele außersportliche und kameradschaftliche Aktivitäten erwähnten die Vorsitzende und die Schriftführerein in ihren Berichten – darunter die Teilnahme am Eschach-Festival und am Adventsdörfle, eine Übernachtung in der Eschachhalle und einen gemeinsamen Hüttenaufenthalt, einen Kuchenverkauf zur Finanzierung der Teilnahme am European-Cup, mehrere Auftritte bei Firmenanlässen und beim Hegnebergfest in Rottweil. Die nächste Großveranstaltung der TTSG steht am Sonntag, 6. Mai, mit der erneuten Durchführung des Deutschland-Cup und der Deutschen Twirling-Meisterschaft in der Eschachhalle auf dem Programm.

Im Bericht von Sportwartin Laura Epperlein wurde deutlich, wie erfolgreich die Niedereschacher Twirlerinnen, angeführt vom Trainerteam rund um Daniela Neu, national und international sind.

Die Kassiererin, Conny Danelutti, musste trotz der vielen durchgeführten Aktionen und der Unterstützung seitens der Sponsoren für das Jahr 2017 ein Minus von rund 2500 Euro vermelden. Danelutti machte deutlich: Der sportliche Erfolg hat seinen Preis, und in einer Randsportart wie Twirling fließen die Gelder nicht so schnell und umfangreich wie bei manchen anderen Sportarten. Julia Marksteiner und Ralf Epperlein bescheinigten der Kassiererin eine vorbildliche Kassenführung und dankten ihr für die Arbeit, die diese meist im Hintergrund erledigt.