Niedereschach Neue Rechnungsamtsleiterin

Niedereschach/Schramberg (alb). Herzlich begrüßt wurde am Montag die neue Rechnungsamtsleiterin der Gemeinde Niedereschach, Melanie Cziep, von Bürgermeister Martin Ragg. Melanie Cziep tritt die Nachfolge des bisherigen Rechnungsamtsleiters Alfred Haberstroh an, der zum 20. August in die Freistellungsphase der Altersteilzeitregelung eintritt.