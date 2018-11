Niedereschach Narrenzunft "auf einem guten Weg"

Niedereschach-Fischbach. Die vergangene närrische Kampagne mit der traditionellen Fischbacher Dorffasnet war ein großer Erfolg, finanziell steht die Zunft auf einem soliden Fundament, und die Schar der Hästräger wächst kontinuierlich an. Für die bevorstehende närrische Saison haben sich bereits acht neue Hästräger, sieben Teufenmaale und ein Schlapphuttäler angemeldet.

Das alles zeige ihm, dass die Zunft auf einem guten und richtigen Weg sei, konstatierte Zunftmeister Christoph Droxner. Für seine Narrenratskollegen hatte der Zunftmeister ein dickes Kompliment parat, als er sagte: "Im Narrenrat hat jeder seine Aufgabe und weiß, was zu tun ist. Ich hoffe, dass wir in der Konstellation noch lange zusammen bleiben. Es funktioniert sehr gut." Auch das Motto für die kommende Dorffasnet 2019 gab Droxner bekannt. Es lautet: "Disney, Cartoons & Comics".

Nachdem man sich an die im abgelaufenen Vereinsjahr verstorbenen Mitglieder Christof Feyer, Karl-Heinz Stern und Manfred Sokolowski erinnert hatte, rief Zunftschreiberin Patricia Boner die zurückliegenden Aktivitäten in Erinnerung. Neben einer Vielzahl an närrischen Terminen und Veranstaltungen, der eigenen Dorffasnet sowie der Teilnahme an vielen Umzügen waren die Narren auch außerhalb der närrischen Zeit aktiv, und die Kameradschaftspflege kam ebenfalls nicht zu kurz. Aktuell zählt die Zunft 335 Mitglieder, so eine weitere Information von Boner.