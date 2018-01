Niedereschach Narren strahlen beim Umzug mit der Sonne

Auf die "Fohre-Bobbele" und "Kräuter-Wieble" der Narrenzunft St. Georgen hatten sich viele Umzugsbesucher besonders gefreut, so auch Umzugssprecher Karl Heinz Wimmer.

Versehentlich hatte sich die Zunft für den Sonntag bei zwei Umzügen angemeldet, deshalb erfolgte am Mittwoch eine Absage an Niedereschach, verbunden aber mit der Zusage, dafür im nächsten Jahr den Umzug zu bereichern.

Der Narrenbund Niedereschach besteht aus den drei Narrenzünften des Kernortes Niedereschach. Im Jahre 2003 fanden auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Otto Sieber erste Gespräche mit den Vorständen der Narrenzünfte statt.

Bereits an der Fasnet 2004 stellte man gemeinsam den ersten Narrenbaum am Schmotzigen Dunnschtig auf. In den Jahren danach entschloss man sich, die Fasnet komplett als Narrenbund zu organisieren und durchzuführen.