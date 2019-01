Niedereschach (alb). Bald ist es soweit: Die nächste Sternsingeraktion kann beginnen. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Das diesjährige Motto lautet: "Wir gehören zusammen – In Peru und weltweit." Dieses Jahr besuchen die Sternsinger in Fischbach und in Schabenhausen die Häuser am Samstag, 5. Januar. Wer in Schabenhausen den Segen der Sternsinger erhalten möchte, sollte diese vorher, bis spätestens 4. Januar anmelden und mitteilen unter der Telefonnummer 07725/91 51 46 oder per E-Mail unter helen-korte@t-online.de. Im Kernort Niedereschach sind die Sternsinger von Freitag, 4. bis Sonntag, 6. Januar unterwegs. Am Freitag in der Rottweiler-Villinger, Marius- und Steigstraße, im Hardtweg, Amsel-, Drossel-, Finken- und Starenweg, am Hummelberg, Gartenweg, Öschlestraße, Merowingerring und Gengenbachweg. Am Samstag 5. Januar, besuchen die Sternsinger die Häuser in der Alemannenstraße, Graneggstraße, Grundstraße, den Birken-, Buchen-und Ahornweg, das Gebiet "Auf der Breite", die Friedhofstraße, den Breiteweg, Holderäcker, Peter-Garten, Eichbergstraße, Fischbacher Straße, Bruder-Konrad-Straße, Fichtenstraße, Lärchenweg, Schlehenweg, Föhrenweg und Erlenweg. Am Sonntag, 6. Januar, sind die Sternsinger unterwegs "Im Gässle", der Untere – und Obere-Lehrstraße, der Gustav-Strohm-Straße, Dauchinger Straße, Lindenweg, Hohrain, Auf dem Zimmermann, Beroldingerstraße, Kirneckstraße, Erlewinstraße, Ifflingerstraße, Mäslinstraße, Frideggstraße und Schäffnerstraße. Natürlich hoffen die Sternsinger, dass sie überall freundlich empfangen werden. Worum geht es bei der Aktion? Kindgerecht erklärt sammeln die Stern-Singer jedes Jahr Geld für arme Kinder überall auf der Welt. Aber es gibt auch jedes Jahr ein Beispiel-Land. Die Sternsinger lernen dann etwas über die Kinder in diesem Land. Dadurch können sie besser verstehen, warum sie Sternsingen gehen. Im Jahr 2019 geht es beim Drei-Königs-Singen um Kinder mit Behinderungen. Es gibt auf der Welt ungefähr 165 Millionen Kinder mit Behinderungen.