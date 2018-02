Niedereschach-Schabenhausen (alb). Mit einem tollen Programm begeisterte am Nachmittag des "Schmotzige Dunnschtig" die Narrenjugend der NZ Schabenhausen die vielen Besucher in der Schlierbachalle. Schabenhausens Zunftmeisterin, Karin Höllein zeigte sich dabei sehr stolz auf den närrischen Nachwuchs, der das abwechslungsreiche Programm selbst gestaltetete. Höllein wusste aber auch, wem sie das alles zu verdanken hat: der unermüdlichen Heidi Kaiser, die sich das ganze Jahr über leidenschaftlich um die Schlierbachjugend kümmert und immer auch die verschiedenen Tänze mit der kleinen Garde und den "Minis" einübt. Kaiser wurde am Ende von Höllein und den Kindern herzlich gedankt.