Niedereschach "Nacht in Tracht" in der Eschachhalle

"Nacht in Tracht" am Mittwoch, 31. Oktober, in der Eschachhalle. Einlass ab 19 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 13 Euro unter vorverkauf@fc-kappel.de sowie bei Mailänderstube, Sport Weiss, Fahrrad Singer, Farbtex und vielen weiteren Geschäften in der Umgebung. An der Abendkasse gibt es nur noch begrenzt Karten für 16 Euro.