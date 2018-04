Niedereschach Nach Jubiläumsjahr wird es wieder ruhiger

Nach einem ereignisreichen Vereinsjahr kann die Gemeinschaft der katholischen Frauen nun wieder etwas durchatmen. Wie voll gepackt das abgelaufene Vereinsjahr war, das zeigte sich bei der Hauptversammlung im Pfarrsaal im Jahresrückblick der Vorsitzenden und Schriftführerin Gabriele Riegel. Ob Kuchentheke zum Fronleichnamsfest, Weltgebetstag, Fußwallfahrt, Kräuterbüschelbinden zu Maria Himmelfahrt – bei vielen kirchlichen und weltlichen Veranstaltungen waren die Frauen zugegen. Dazu kamen die Ausflüge wie die Theaterfahrt zur Freilichtbühne Ötigheim mit der Luther-Aufführung oder nach Rust in den Europa-Park zur 100-Jahr-Feierder Diezösan-KFD mit einem Festgottesdienst mit 5000 Frauen. In ihrem Jahresabschluss konnte Kassiererin Isolde Käfer nach Gegenüberstellungen der Einnahmen und Ausgaben ein Plus von 292 Euro vermelden.

Ortsvorsteher Werner Reich freute sich, eine solch agile und unternehmungslustige Frauengruppe im Ort zu haben, bei denen einfach alles passe. Bei Wahlen wurde Gabriele Riegel erneut für weitere vier Jahre als Vorsitzende, und da sich bisher noch niemand gefunden hatte, für weitere zwei Jahre als Schriftführerin bestätigt. Als stellvertretende Vorsitzende wurde Bernadette Ruf gewählt, als Kassiererin Isolde Käfer. In ihrem Ausblick verwies Gabriele Riegel auf zwei herausragende Veranstaltungen, einmal auf den Ausflug am 18. August zum Freilichttheater Ötigheim zur Operette "Der Vogelhändler" sowie auf die Wallfahrt nach Haigerloch in Verbindung mit einem Gottesdienst, der vom ehemaligen Niedereschacher Pfarrer Michael Storost zelebriert wird.