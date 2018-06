Niedereschach Nach der Arbeit Erholung im Garten

Niedereschach-Fischbach. Ein kleines Blumenparadies hat sich im Römerweg in Fischbach-Sinkingen Angelika Müller geschaffen. Die Bürgerin der Gemeinde liebt Rosen ganz besonders. Deshalb finden sich in dem Garten an vielen Stellen herrliche Rosenbüsche, deren Blüten in bunten Farben blühen. Die ökologische Vielfalt auf ihrem über einem Hektar großen Garten- und Wiesengrundstück ist immens.