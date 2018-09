Niedereschach Mutige Fahrer mit heißen Maschinen

Schon beim freien Training am Samstagnachmittag waren viele Zuschauer zugegen. Viele von ihnen verfolgten auch die fast dreistündige technische Abnahme der Mofas, ehe dann das Qualifikationstraining folgte, das vom Team "Lausbuäbä" mit der schnellsten Rennrunde in der Zeit von 3,17532 Sekunden vor dem Team "Feldwegheizer", das 2,498 Sekunden länger für den 2,098 Kilometer langen Rundkurs benötigte.

Und dann um 18.15 Uhr war es endlich soweit: Es folgte der spektakuläre Start nach Le-Mans-Manier bei dem die Fahrer an der Strecke stehend zunächst zu ihren gegenüber des Weges je nach Qualifikationsrang aufgestellten Mofas sprinten und den Motor des Mofas starten mussten, ehe es losging. Obwohl 15 Minuten vor dem Start der Motor zum Warmlaufen kurz gestartet werden durfte, erwischte doch so manches Team einen schlechten Start, weil das Mofa nicht oder nur schlecht ansprang, und schon war der gute Qualifikations-Rang dahin.

Von Anfang an wurde um jeden Zentimeter hart gekämpft. Der ein oder andere Rennunfall blieb nicht aus, doch die mit 23 Aktiven vor Ort befindlichen Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes aus Fischbach und die Ärzte Bastian Veigel und John Paul Fobiwe hatten alles im Griff und versorgten die Verletzungen wie Verstauchungen, Schürfwunden und Prellungen. Ein Fahrer wurde vorsichtshalber zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Beim Zieleinlauf am Sonntag gab es für alle Teams viel Beifall. Und nachdem die Fahrzeuge der besten fünf Teams noch einmal genau geprüft worden waren, folgte eine tolle und stimmungsvolle Siegerehrung als Abschluss einer spitzenmäßigen Veranstaltung. Hoch her ging es auch in der Freinacht von Samstag auf Sonntag in der gut beschallten und prall gefüllten "Kolbenfresserbar", in der die DJ‘s für gute Stimmung und eine für die Teilnehmer unvergessene und friedliche Partynacht sorgten. Kurzum: Bei den zehnten "17 ¾-Stunden von Fischbach" passte alles.

Zur Freude der Veranstalter waren mit den Teams "Rennschnecken Dauchingen", "Hiesle Vieh" und "4 Engel für Herkules" gleich drei reine Frauenteams am Start. Nachdem beim Team "Tuning Club Haseweiler" am Freitagabend der Motor des Rennmofas in Form eines Kolbenfressers einen Totalschaden hatte, sagte es seinen Start ab, worüber sich als Nachrücker die "Wildsauäää" aus Sankt Georgen freuen konnten. "Des einen Leid, des andern Freud", konnte man da nur sagen.

Das waren die teilnehmenden Teams in der Reihenfolge der Platzierung nach dem Qualifikationstraining: Lausbuäbä, Feldwegheizer, Team Brunner, Rechts auf laut, Rennteam Wittendorf, das Provisorium, Extrem P.R., RTB-Racing-Team Brigachtal, Junge & alte Hasen Racing Team, Goissbock-Racing, Ackermacker, Die Haarigen, Evel-Knievel-Rider, Die Glorreichen, Bilger Stümple Racing-Team, Hagenmoos-Racing Team, Die Warmduscher, A-Team, Rennschnecken Dauchingen, BFR Racing-Team, Bodenseeracer, Spätzünder, Buggi-Racing, Wilde us de Schilde, MSC Mofa-Racing-Team, die Flutschfingers, Bulzinger MT, EVO-Racing Team, Appolo 13, Ravioli Jokers, Schorndorfer Kreidler Crosser, Reiherheinz, Die 5 Mählige, Team Hämorridden, Föhnwellen-Frisierer, Mofa-Metzger, ORH – Outlaw – Racing Hochrhein, Blumegger Roadrunner, Betreutes Fahren, Wildsauäää, Eschach-Kobold-Racing-Team, Hiesle Vieh, Älles Easy, Wezi-Racing, Hudupfbiker, Thunderbirds, Waffe Schmitti Boll, Düserwolfgang, Texashouse, Herkules Piloten und 4 Engel für Herkules.