Niedereschach Musizieren für kunstvolle Fenster

Niedereschach. Mit dem Thema "Fenster öffnen Horizonte" fand am Freitagabend in der evangelischen Kirche in Niedereschach ein Benefizkonzert der zur katholischen Seelsorgeeinheit "An der Eschach" zählenden Kirchenband "Sempre tu" statt. Der Erlös geht zugunsten der Glaskunstgestaltung von vier Kirchenfenstern.

Die Mitglieder der Band setzten dabei nicht nur ein beachtliches Zeichen im Sinne der Ökumene, sondern auch ein Musikalisches. Die Besucher des Konzertes waren begeistert und sparten nicht mit wohl verdientem Beifall. Zwischen den einzelnen Gesang-und Liedbeiträgen gab es von Pfarrer Peter Krech, der Vorsitzenden des Ältestenkreises Sigrid Steiner und von der Band um Margit Müller, Hartmut Heini, Gerhard Feyer und Tobias Lorke nachdenklich stimmende, aber auch Mut machende geistige Impulse.

Pfarrer Peter Krech und Sigrid Steiner stellten zudem in kurzen Worten die Geschichte der geplanten Kirchenkunstfenster vor, inklusive der Geschichte, welche die Fenster selbst beschreiben sollen. Insgesamt vier Künstler haben sich im Vorfeld sehr stark mit dem Kirchenraum beschäftigt und ihre eigenen Entwürfe vorgestellt. Wichtige Eckpfeiler der Jakobusgemeinde sollen in den neuen Kirchenkunstfenstern zum Ausdruck kommen. Dies sind die Gastfreundschaft, das gute Miteinander, das Lob Gottes in der Kirche, die Stärkung, Erquickung und das Kraftschöpfen.