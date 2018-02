Niedereschach Musikerball erneut ein Garant für gute Stimmung in Eschachhalle

Niedereschach (alb). Flotte Musik der kleinen Besetzung des Musikvereins, abwechslungsreiche Tanznummern und ein lautstarker Auftritt der Fischbacher Guggenmusik "Ohrwürmer" sorgten beim Musikerball des MV Harmonie für gute Stimmung in der Eschachhalle. Das Motto lautete "Musikanten-Stadl". Die Tanznummern waren so ganz nach dem Geschmack des Publikums. Das gilt auch für die unter der Leitung von Regina Rist stehende Boogie-Woogie-Darbietung der "Red Socks" mit Inge und Rainer Herbst, Leonie und Horst Link, Andrea und Harald Müller-Schmidt, Heidi und Frank Neizert, Maribel und Claus Stange, Anita und Walter Reich, Monika Rieble, Veronika Ettwein, Alwin Rist und Nicole Heinzelmann, die in wechselnden Paarformationen ihre schwungvollen Tanzfiguren aufs Parkett zauberten. Prächtig anzusehen auch die im "kleinen Schwarzen" und mit knallrotem Schopf frivol-anrüchig sich über Stuhllehnen schwingenden Frauen der ebenfalls von Regina Rist geleiteten Tanzwieber "Heartbeats" mit Nicole Heinzelmann, Maribel Stange, Leonie Link, Biggi Huber, Petra Jerger, Heidi Neizert und Veronika Ettwein.