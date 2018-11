Niedereschach-Fischbach (alb). Der Musikverein Fischbach lädt am Samstag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) in die Bodenackerhalle in Fischbach zu seinem Jahreskonzert ein. Die musikalische Leitung hat Dirigentin Irena Soloducha-Moleta ein. Als Konzertpartner bereichert der Musikverein Grüningen unter der Leitung von Dirigent Edgar Friedrich den Konzertabend. Beide Kapellen werden ein anspruchsvolles musikalisches Programm bieten. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Nach dem Konzert können die Besucher und Musiker den Abend an der eingerichteten Cocktail-Bar gemütlich ausklingen lassen.