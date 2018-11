Niedereschach Museum macht Heimatgeschichte lebendig

Neben anderem zeigt Christa Hörtkorn, wie das Klöppeln funktioniert, und Yvonne Sell-Wolpert zeigt Fadenmalerei. Außerdem wird am 2. Dezember ein "Basteln für Kinder" geboten, am 9. Dezember ist eine elektrische Eisenbahn und eine Dampfmaschine zu sehen, und am 16. Dezember soll ein Adventssingen stattfinden.

Maßeinheiten im Blick

Viel erfahren kann man im Heimatmuseum auch über Maßeinheiten wie Zoll, Inch und englisches Pfund. Sie geben Zeugnis von einer gar nicht so lange vergangenen Zeit, als man in Europa und auf der ganzen Welt noch nicht mit einheitlichen Maßen Längen, Gewichte und Volumen bestimmte. Vor der Einführung des metrische Systems in vielen Staaten im 19. Jahrhundert geeinigt, hatte beispielsweise in Deutschland jede Herrschaft, jedes Kloster oder größere Stadt eigene Maßsysteme. So konnte kurioserweise auch die Nasenlänge des Fürsten als Grundlage dienen.