Niedereschach Mittelständler als Rückgrat der Wirtschaft

Das Familienunternehmen wird heute in zweiter Generation von Sigrid Krebs-Hattler und Gerold Fleig geführt. Die Gründung des Betriebes war 1952. Rombach betonte: "Die mittelständischen Unternehmen sind das Rückgrat der Wirtschaft bei uns in der Region. Familienunternehmen zeichnen sich durch eine starke regionale Verwurzelung und gelebte soziale Verantwortung aus. Sie sind bekannt für ihre positiven Arbeitsbedingungen. Deshalb liegt es mir am Herzen, die Anliegen unserer Mittelständler zu kennen."

Geschäftsführerin Sigrid Krebs-Hattler informierte Rombach über das Unternehmen. Die Hermann Krebs GmbH beliefert namhafte nationale und internationale Industrie- und Handelsunternehmen mit CNC-Drehteilen und Stellringen.

Der schonende Umgang mit Ressourcen ist dabei eine Selbstverständlichkeit. Seit 2014 befindet sich die Firma Krebs im neuen Industriegebiet in Niedereschach. Der Neubau und die Investitionen wurden über das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum gefördert. Dazu erklärte Rombach: "Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum ist ein bewährtes Förderinstrument des Landes Baden-Württemberg. Die Förderung des Landes ist bei der Firma Krebs gut angelegt, denn so werden Arbeitsplätze gesichert und technische Innovationen unterstützt."