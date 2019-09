Niedereschach Mittelalter-Spektakel vom Feinsten

Der Marktvogt (Denis Fischer) hatte bei seiner Eröffnungsrede, in der es mit Blick auf die Benimm-Regeln für die Besucher mittelalterlich derb zuging, nicht zu viel versprochen, als er ein zweitägiges Spektakel abkündigte. "Erleichtert euch an den gebotenen Orten und nicht unter den Bänken und Tischen", so der Marktvogt. " So euch eine Darbietung zu Gefallen ist, sparet nicht mit Jubel und Händegeklapper, aber werfet nicht mit Krügen und Kindern – das könnte zu euerm Schaden nur sein", lautete die Ansage bei der Eröffnung des Spektakels.