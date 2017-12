Niedereschach Mitbegründer tritt im Orga-Team ab

Nach 14 Jahren als Vorsitzender des Organisationsteams (Orga-Team) und zuletzt drei Jahre lang als Kassierer, fiel es Heinz Haller, als Nachfolger von Singler im Amt des Vorsitzenden, sichtlich schwer, den verdienstvollen Mann nun aus dem Vorstand zu verabschieden.

Mit viel Leidenschaft und Herzblut habe sich Singler seit 2001 im Sen. Club engagiert.

"An den Aufgaben wachsen die Menschen und aus Lob entsteht Erfolg", so Heinz Haller in seiner Laudatio für Singler. Der so geehrte, aktive Mann freute sich. Er betonte, dass er und seine Frau Frieda es nun genießen werden, ohne ein Ehrenamt an den Veranstaltungen teilnehmen zu können.