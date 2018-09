Niedereschach Mit kleinem Team wird Großes auf die Beine gestellt

Das Heimatmuseum ist Archiv und Präsentation gleichzeitig. Da es eine Institution der Gesamtgemeinde ist, spiegelt der Inhalt das einstige Leben der Ortsteile wider. Heutige Ereignisse aus der Presse werden im Rathaus archiviert und die Vereine schreiben ihre eigene Chronik. Auch das öffentliche Leben ist heute ausreichend dokumentiert. Aus den früheren Zeiten ohne die modernen Medien gibt es allerdings immer noch eine Menge an Zeugnissen, die oft ohne Wertschätzung in einer Ecke schlummern oder beim Hausverkauf entsorgt werden. So kam erst vor kurzem ein Gesellenbrief samt Lehrvertrag eines Gemeindemitglieds aus den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts ins Museum. Beides sind Dokumente des Dorflebens, die der Öffentlichkeit als Kulturgut zur Verfügung gestellt werden.

Auch die Vereine der Gesamtgemeinde bekommen ihren Platz als Kulturträger genauso wie die Kirche. Oft sind solche Dinge aus dem Leben interessanter als Gebrauchsgegenstände und Kaufwaren. "Das Heimatmuseum ist wie ein lebendiger Organismus, der immer weiter geführt werden muss", sagt Hans Otto Wagner.