Niedereschach Millionenprojekt abgeschlossen

Niedereschach. Da viele Bürger mehr über diese beeindruckende Wärmeerzeugungsanlage in der Friedhofstraße erfahren wollen und teils schon ungeduldig auf die Möglichkeit der Besichtigung der Heizzentrale warten, sind alle Interessierten zum Tag der offenen Tür am Sonntag, 14. Oktober, ab 10 Uhr willkommen.

"Werfen Sie einen Blick in die atemberaubende Technik, erleben Sie live, wie die Kessel und das Netz gesteuert sowie Hackschnitzel erzeugt werden", heißt es dazu in der Einladung. Zusätzlich stehen die Experten der BEN für Erläuterungen zur Verfügung und können dabei sicher auch so manche Anekdote aus der aufregenden Bauphase erzählen.

Es war keine einfache Zeit und eine schwere Aufgabe, bis man in Niedereschach als erste Gemeinde im Schwarzwald-Baar-Kreis stolz sagen konnte: "Wir sind Bioenergiedorf".