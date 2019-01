Niedereschach Menschen auf letztem Weg begleiten

Auf vielen Gebieten aktiv ist das Team der "Soziale Drehscheibe" (SD) in Niedereschach. Ganz besonders am Herzen liegen dem Team rund um die Erste Vorsitzende Monika Weißer dabei die Menschen im Pflegehaus am Eschach, in der Tagespflegeeinrichtung und im "Betreuten Wohnen".