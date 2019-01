Niedereschach Melanie Cziep ist die neue Rechnungsamtsleiterin

Melanie Cziep tritt die Nachfolge des bisherigen Rechnungsamtsleiters Alfred Haberstroh an, der zum 20. August in die Freistellungsphase der Altersteilzeitregelung eintritt. Bis dahin wird sich die in Tennenbronn wohnende Cziep in ihr neues umfangreiches Betätigungsfeld einarbeiten.

Sie besitzt die allgemeine Fachhochschulreife und die Staatsprüfung für den gehobenen Verwaltungsdienst, war zuletzt als Leiterin der Abteilung Finanzen, Dezernat I Zentraler Service und Finanzen bei der Stadt Waldkirch tätig und wohnt im Schramberger Stadtteil Tennenbronn. Vor ihrer Tätigkeit bei der Stadt Waldkirch war Cziep bei der Stadtkämmerei in Freiburg beschäftigt und war dort maßgeblich an der Umsetzung eines Projektes zur Umstellung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen beteiligt. Diese Umstellung läuft aktuell auch im Rathaus der Gemeinde Niedereschach.

Auch vor diesem Hintergrund passt die neue Rechnungsamtsleiterin, die zudem über Erfahrung in der Mitarbeiterführung verfügt und sich gegen zehn Mitbewerber um die Stelle durchgesetzt hat, punktgenau in das Anforderungsprofil der Gemeinde Niedereschach.