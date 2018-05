Niedereschach Meisterfeier findet am 9. Juni statt

Niedereschach-Fischbach. In diesem Jahr wird man für das Public Viewing jedoch nicht wie gewohnt in der Ortsmitte ein Zelt aufbauen, sondern die angrenzende Pfarrscheuer nutzen. Bekanntlich startet die Fußball-Weltmeisterschaft am 14. Juni. Folgende Spiele werden sicher beim Public Viewing des FC Fischbach in der Pfarrscheuer im Ort gezeigt: Freitag, 15. Juni, Portugal - Spanien, Anpfiff: 20 Uhr; Sonntag, 17. Juni, Deutschland - Mexiko, Anpfiff: 17 Uhr; Brasilien - Schweiz, Anpfiff: 20 Uhr; Samstag, 23. Juni, Deutschland - Schweden, Anpfiff: 20 Uhr und am Mittwoch, 27. Juni, Südkorea - Deutschland, Anpfiff: 16 Uhr.

Weitere Public-Viewing Spiele werden ebenfalls, je nach Verlauf der WM, ins Programm aufgenommen und zu gegebener Zeit veröffentlicht. Beim FC Fischbach freut man sich schon jetzt über zahlreiche Besucher und auf schöne WM-Wochen. Organisiert wird das Public Viewing wie immer von Michael Rigoni.

Während man fleißig vorbereitet, bekam man Post vom CDU-Landtagsabgeordneten Karl Rombach. In seinem Glückwunschschreiben gratuliert Rombach dabei dem Vorsitzenden des FCF, Johannes Korte, Trainer Günter Hirsch und den Spielern zu diesem großartigen Erfolg.