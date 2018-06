Niedereschach Meister-T-Shirts sofort angezogen

Am letzten Spieltag machten die Spieler des SV Niedereschach rund um Trainer Marco Tümpel mit einem 3:0 Sieg beim FC Mönchweiler den von ihren Fans lautstark bejubelten Aufstieg perfekt.

Niedereschach. Es hat genau 20 Jahre gedauert, bis man beim SV Niedereschach, der früher sogar in der Landesliga spielte, wieder einmal einen Aufstieg feiern darf. Nach dem FC Fischbach, der Meister der Kreisliga A wurde und in die Bezirksliga aufsteigt, kann man in der Gesamtgemeinde nach dem Erfolg des SVN nun sogar zwei Meistertitel und damit zwei Aufstiege feiern. Eine Konstellation, die es auch nicht alle Tage gibt.

Nach der Rückkehr von Spielern und Fans aus Mönchweiler, wurde die Meisterschaft im Festzelt beim Gustav-Strohm-Sportzentrum in Niedereschach, gebührend gefeiert. Der überglückliche Vorsitzende des SVN, Volker Frick, gratulierte der Mannschaft, dem Trainer und dessen ganzem Team. Ein ganz besonderer Dank ging an Rüdiger Dörflinger, der für die Mannschaft die Meistertrikots 2018 angefertigt und gesponsert hat. Die T-Shirts streiften sich die Spieler noch in Mönchweiler unmittelbar nach dem dort gewonnenen Spiel über. "Zum Glück wurden die Meister-T-Shirts nicht umsonst angefertigt", freute sich ein erleichterter Volker Frick. Bereichert wurde die zünftige Meisterfeier von Werner Maier, der mit zahlreichen Bildern die abgelaufene Spielzeit noch einmal eindrucksvoll in Erinnerung rief. Teils feierten die Spieler SVN die ganze Nacht hindurch weiter und trafen dabei beim Travel-Event und am Sonntagmorgen im Gasthaus "Kreuz" auch auf feiernde Spieler des FCF. Gemeinsam zu feiern machte den Spielern noch mehr Freude.