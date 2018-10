Niedereschach "Meine Frau ist der Lottogewinn meines Lebens"

Ein Satz von Edgar Hey beim Besuch unseres Mitarbeiters sagt hierbei mehr als tausend Worte. "Meine Frau ist der Lottogewinn meines Lebens", formulierte der Jubilar und strahlte dabei seine Frau an, ebenso wie sie ihn.

Das Jubelpaar feiert seinen Ehrentag im Kreise der Familie, zu der die Familien der beiden Söhne Michael und Andreas mit den sechs Enkelkindern Daniel, Patrick, Marco, Ann-Kathrin, Mirjam und Lisa-Maria sowie einem Urenkelkind gehören. Die Schar der Gratulanten dürfte jedoch weitaus höher sein, denn der Bekanntenkreis des diamantenen Hochzeitspaares ist sehr groß.

So sind beide in einer sehr aktiven Niedereschacher Wandergruppe mit dabei und haben sich nach ihrem Zuzug von Villingen nach Niedereschach viele Jahre in die Gemeindearbeit der evangelischen Jakobusgemeinde Niedereschach/Dauchingen eingebracht. Edgar Hey als Kirchenältester und Kirchendiener, Irene Hey in Form von Dia-Vorträgen und der Mithilfe in verschiedenen anderen kirchlichen Bereichen. Von Villingen nach Niedereschach gezogen ist das Jubelpaar 1998 wegen der in Niedereschach wohnenden Kinder. "Wir fühlen uns sehr wohl in Niedereschach. Das ist eine tolle Gemeinde, alles ist da, Ärzte und eine optimale Nahversorgung", so Irene und Edgar Hey im Einklang. Im Gespräch mit Edgar Hey wird deutlich, dass der in Halle an der Saale geborene Mann in seiner Jugendzeit einiges und nicht immer nur Schönes, erlebt hat, vor dem Mauerbau mit seinen Eltern nach Westberlin flüchtete, dann verschiedene Auffanglager durchlief und schließlich 1956 nach Villingen kam. Als Flüchtling aus der DDR habe er es mitunter nicht leicht gehabt und schwere Zeiten durchlebt – als "Flüchtling" wahrgenommen zu werden, sei nicht immer leicht gewesen. In Villingen, wo er als guter Fußballer zunächst beim FC 08 spielte, veranlasste ihn dies damals, zum VfB Villingen zu wechseln, wo er sich mehr angenommen fühlte. Nichtsdestotrotz wurde Villingen für ihn zum positiven Wendepunkt in seinem Leben, denn in der dortigen Tanzschule "Hägle", die es längst nicht mehr gibt, lernte er seine heutige Frau Irene, sie ist eine geborene Duffner und gebürtige Villingerin, kennen und lieben.