Niedereschach Marktfrauen wissen viele Anekdoten

Den Auftakt machte Irmgard Peter als männersuchende Frau, die sich so allerhand einfallen ließ, damit die Herren der Schöpfung auch anbeißen. Theresia Hall, Harald Walther und Gisela Rigoni lockerten zwischen den einzelnen Programmpunkten die Stimmung mit flotten Witzen und lustigen Geschichten auf. Dabei schien das närrische Repertoire von Theresia Hall schier unerschöpflich. Klasse war auch der Beitrag der beiden Marktfrauen Helga Hall und Irmgard Peter, die sich auf dem Sinkinger Taubenmarkt so manche lokale Anekdote zu erzählen hatten. Unter anderem ging es um von Raben gestohlenes Fleischküchlebrät bei Charlotte Müller, bei der es sich zudem auch die Katze an dem für das Mittagessen vorgesehenen Fischen gut gehen ließ. Auch Gisela Rigonis Probleme mit dem neuen Automatik-Fahrzeug wurden glossiert. Besonders beeindruckend war dabei die Eierzählmethode von Marktfrau Irmgard Peter, bei der man durchaus den Eindruck gewinnen konnte, dass auf dem Sinkinger Taubenmarkt manchmal auch ein wenig betrogen wird.

Gefreut haben sich die Senioren auch über den Besuch eines Fischbacher Schlapphuttälers und eines Teufenmaale, sowie von Bürgermeister Martin Ragg. Er blies den Senioren auf der Trompete den Marsch und erhielt ebenso viel Beifall, wie eine singende Gruppe von nachtgewandeten Frauen, die es musikalisch und in urig vorgetragener Weise im Bett so richtig nett fanden. Schade war in diesem Jahr, dass so manches Mitglied der Fischbacher Seniorengruppe krankheitsbedingt nicht mit dabei sein konnte.