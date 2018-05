Niedereschach Maifest bietet jede Menge Musik

Bewährt hat sich auch, dass das Fest in diesem Jahr nicht im Park in der Ortsmitte, sondern einige Meter weiter im geschützteren Bereich an der Pfarrscheuer veranstaltet wurde. Für die musikalische Unterhaltung sorgten der Musikverein Gremmelsbach, die Jugendkapelle Weilersbach-Fischbach und der Musikverein Wolterdingen. Auch die Kinder kamen voll auf ihre Kosten. Für sie war im Pfarrgarten eine Hüpfburg aufgebaut, die den ganzen Tag über voll belegt war und in der sich die Kinder nach Herzenslust austoben konnten.

Das fleißige Helferteam des Musikvereins rund um die Vorsitzende, Esther Roth, hatte derweil alle Hände voll zu tun, um die vielen hungrigen Maiwanderer zu verköstigen. Roth zeigte sich denn auch rundherum zufrieden mit dem Festverlauf. Nachdem man sich eine neue Uniform genehmigt hat, tut der gute Verlauf des Maifestes der Vereinskasse doppelt gut.