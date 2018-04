Niedereschach (alb). Der Musikverein Fischbach lädt am Dienstag, 1. Mai ab 10 Uhr alle Maiwanderer und sonst Interessierten zum 1. Mai-Fest in die Fischbacher Ortsmitte ein. Das Fest findet bei jeder Witterung statt, notfalls kann man in die angrenzende Pfarrscheuer ausweichen. Der Festplatz ist in diesem Jahr nicht der Park in der Ortsmitte, sondern einige Meter weiter vor der Pfarrscheuer. Für die Kinder ist dort auch eine Hüpfburg aufgestellt. Bei leckeren Schaschlik-Spießen und weiteren frisch zubereiteten Speisen werden die Gäste des MVF musikalisch unterhalten vom Musikverein Gremmelsbach, der Jugendkapelle Weilersbach-Fischbach und dem Musikverein Wolterdingen.