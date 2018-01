Niedereschach Louis Weißer bedauert die Entwicklung im vergangen Jahr

Bei der sehr gut besuchten Jahreshauptversammlung am zurückliegenden Freitagabend im Haus der Vereine in Schabenhausen, die bereits von Lukas Schwer geleitet wurde, ging Weißer nicht näher auf die Gründe dieser von vielen Menschen in Schabenhausen bedauerten Entwicklung ein. "Es gab Knatsch im Jugendclub Schabenhausen. Ich habe mein Amt im Oktober niedergelegt und bin aus dem Verein ausgetreten. Die Zusammenarbeit war schwierig", so Louis Weißer. Zudem erwähnte er "diverse Gründe", auf die er nicht näher eingehen wolle. Er hätte als Vorsitzender gerne noch weitergemacht. Die Entscheidung als Vorsitzender zurückzutreten und aus dem Verein auszutreten, sei ihm nicht leicht gefallen. Er wünsche dem Verein alles Gute. "Ich bin gespannt auf die Zukunft", so die Schlussworte von Weißer, der während der Versammlung zusammen mit seinem Bruder in den Reihen der Zuhörer Platz genommen und von Versammlungsleiter Lukas Schwer das Rederecht erhalten hatte. Dass es im Jugendclub Schabenhausen im "zwischenmenschlichen Bereich" wohl nicht ganz glatt läuft, hatte sich für den aufmerksamen Zuhörer schon bei der Hauptversammlung im Juni 2017 angedeutet. Damals führte Louis Weißer aus, dass es im Verein zu "Auseinandersetzungen" gekommen sei und bezeichnete diese als "normal". Er wünschte sich damals für die Zukunft, dass noch mehr Mitglieder eigene Vorschläge einbringen und mit dabei sind, wenn diese mit Ehrgeiz, Disziplin und Durchhaltevermögen auch umgesetzt werden sollen.

Lukas Schwer, dankte am Freitagabend sowohl Louis als auch Marcel Weißer für deren Engagement. "Schade, dass es nicht geklappt hat mit uns", bedauerte Schwer die Entwicklung und betonte, dass die Brüder mitgeholfen haben, den Verein aufzubauen.