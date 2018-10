Niedereschach Lottogewinn hübscht die Bräute auf

Tochter Helga hat zwar schon Nachwuchs, verrät aber nicht, wer der Papa ist. Tochter Mary hat bereits eine Ehe hinter sich –­ und die reicht ihr vorläufig. Tochter Conny, die Jüngste, hat Haare auf den Zähnen, kleidet sich eher nachlässig und ist auch nicht scharf aufs Heiraten. Frank Rist als schüchterner und beruflich erfolgloser Staubsaugervertreter verliebt sich trotzdem in Conny und wird von Salvatore, dem Ex von Mary, in der Kunst feuriger italienischer Liebeswerbung unterwiesen. Allerdings mit teils sehr mäßigem Erfolg. Erst als "Papa Leo" im Lotto gewinnt und den Töchtern eine größere Mitgift winkt, stehen die Heiratskandidaten Schlange. Mutter Lydia hofft auf den ersten Preis bei einem Preisausschreiben "Einen Tag mit ihrem Lieblingsstar" und in der Tat geht ihr Traum in Erfüllung und Dieter Thomas Kuhn taucht in der Pension auf. Dass sich aus all dem sehr schnell ein turbulentes und kunterbuntes Durcheinander entwickeln würde, war klar und sorgte bis zum Schluss für Spannung. Und wer hätte es gedacht? Am Ende lösten sich alle Verwicklungen und Verstrickungen mehr oder weniger in Wohlgefallen auf und fast alle waren glücklich und zufrieden, mit Ausnahme der Mitgiftjäger.