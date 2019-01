Niedereschach Landfrauen genießen gemeinsamen Neujahrsempfang

Blendende musikalische Unterhaltung von "Annemarie und Lisa"

Sie werden dieses Jubiläum Ende März in Form eines gemütlichen Abends im Schweizerhof in Obereschach begehen. Zuvor haben die Landfrauen mit der Ausrichtung des Landfrauentages am Samstag, 16. März, in der Fischbacher Bodenackerhalle jedoch noch ein "Riesending" (Zitat Ketterer) zu bewältigen.

Sie sei mit Blick auf diese Großveranstaltung schon jetzt nervös, ist aber zuversichtlich, dass man das "Event" gemeinsam wird meistern können. "Ihr helft ja immer großartig mit", lobte Ketterer "ihre" Niedereschacher Landfrauen. Zudem übermittelte sie die Grüße und Glückwünsche zum neuen Jahr von seitens des Landfrauenbezirks Villingen und der Präsidentin des Landfrauenverbandes Südbaden, Rosa Karcher. Ketterer freut es, dass die Landfrauen eine tolle Gemeinschaft mit einem großen Netzwerk sind und hob die umfassenden Bildungsangebote im Landfrauenbereich hervor.