Niedereschach Lamparter sieht Bauvorhaben kritisch

Lamparter sieht den geplanten Bau wegen der Nähe zur Eschach mit Blick auf ein mögliches Hochwasser sehr kritisch. Selbst wenn auf Stelzen gebaut werde, setze sich dort Treibgut fest, was bei einem Hochwasser fatal wäre. Zudem, so Lamparter, habe er mit einer betroffenen Angrenzerfamilie gesprochen, und wie der Investor mit dieser Familie umgegangen sei beschämend gewesen. Der Familie sei ein regelrechter Drohbrief des Investors mit Hinweisen ins Haus geflattert, wonach dort vorhandene Garagen und Nebengebäude nicht genehmigt seien, was gar nicht stimme.

Bürgermeister Martin Ragg sah das Ganze wesentlich entspannter. Das Landratsamt als Genehmigungsbehörde, habe es sich nicht einfach gemacht und die Fachleute des Wasserwirtschaftsamtes hätten das Baugesuch sehr genau geprüft. Zudem hätten sich der Investor und die Angrenzerfamilie ausgesprochen und die Wogen seien geglättet.

Auch Nachfrage von Jörg Freund, wie es sich im Ernstfall bei Schäden an dem geplanten Gebäude durch Hochwasser verhalte und ob in einem solchen Fall Forderungen auf die Gemeinde zukommen könnten, erklärten Ragg und Ortsbaumeister Leopold Jerger, dass da nichts zu befürchten sei.