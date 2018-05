Niedereschach Kulinarischer Kurs

In lockerer Atmosphäre wurden unter der fachlichen Regie von Hobby-Koch Achim Will gemeinsam original französische Spezialitäten zubereitet. Freilich in einem Umfang, wie es Franzosen gewohnt sind mit Apéro, Suppe, Vorspeise, Hauptgang und einem Kirschtörtchen nach Großmutters Art als Dessert. Nach getaner Arbeit wurde das Menü in geselliger Runde bei etlichen Gläschen Rosé, der ja angeblich die Unterhaltung in einer Fremdsprache beträchtlich erleichtern soll, dann gemeinsam verköstigt.