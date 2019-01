Niedereschach Kritik an Bürokratie

"Ohne professionelle Unterstützung von vielen Seiten kann ein Vorsitzender angesichts immer mehr Bürokratie, Vorschriften und Gesetzen einen Verein gar nicht mehr führen. Die eigentliche Vereinsarbeit kommt dadurch zu kurz", so die klare Ansage von Roth, die als jüngstes Beispiel die Datenschutzzugrundverordnung nannte, deren Umsetzung viel Zeit in Anspruch nehme. Viele der komplizierten Vorschriften, die es zu beachten gilt, können von einem Laien gar nicht mehr überblickt werden", so Roth weiter und erinnerte an die Notwendigkeit von polizeilichen Führungszeugnissen im Bereich der Jugendarbeit, Steuerangelegenheiten, Gema und vieles mehr. Sie freue sich jetzt einfach darauf, nur noch Musik zu machen. Dankbar sei sie für die großartige Unterstützung vielen Seiten, allen voran dem stellvertretenden Vorsitzenden, Michael Stern.

Ortsvorsteher Peter Engesser bedauerte es, dass sich Esther Roth zurückzieht. Und er räumte ein: "Immer mehr schlimme Bestimmungen, Vorschriften und Gesetze, machen Manchen vereinsmüde."