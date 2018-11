Niedereschach Kreditbedarf der Gemeinde liegt bei 2,21 Millionen Euro

Kämmerer Alfred Haberstroh betonte in seinen einführenden Erläuterungen, dass man sich an den neuen, doppischen Haushaltsplan erst gewöhnen müsse und dass der heutige Haushaltsplan nur ein erster von vielen folgenden Schritten im Umstellungsprozess sein werde. Die Umstellung zum 1. Januar sei also bei weitem noch nicht abgeschlossen.

Als Eckpunkte im Haushaltsplan 2019 nannte Haberstroh im Ergebnishaushalt, der ganz grob den früheren Verwaltungshaushalt abbilde, ein Volumen von 14,6 Millionen Euro. Erfreulich dabei sei, dass der Ergebnishaushalt ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1,175 Millionen Euro ausweise. Bei den Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts stellten den größten Part bei den Ertragsarten die Steuern und ähnliche Abgaben mit einem Haushaltsansatz von 10,06 Millionen Euro.

Bei den Aufwandskonten nannte Haberstroh die Personalaufwendungen mit 2,66 Millionen Euro, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 1,94 Millionen Euro, Abschreibungen mit 1,03 Millionen Euro, Zinsen und ähnliche Aufwendungen mit 42 000 Euro und als größten Aufwandsposten mit 6,8 Millionen die Transferaufwendungen wie Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage. Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 937 000 Euro, darunter die gesamten Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und Betreuung, ergeben letztlich die Gesamtaufwendungen von 13,43 Millionen Euro.