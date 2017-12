Niedereschach Konzert mit Mundharmonika erfreut Zuhörer

Niedereschach (alb). In den Reihen des Mundharmonika-Treffs musiziert auch der Niedereschacher Eberhard Glatz, der den Auftritt der Musiker in Niedereschach organisiert hat. Das Konzert in der Cafeteria des Pflegehauses ließ keine musikalischen Wünsche offen. Die elf Mundharmonikaspieler, die aus einem Umkreis von rund 70 Kilometern rund um Donaueschingen stammen, gaben schon im Januar diesen Jahres ein Konzert im Pflegehaus und sie kamen nun gerne wieder. Gespielt wurden volkstümliche und adventliche Weisen, die auch zum Mitsingen animierten.