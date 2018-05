Niedereschach Klänge des Südens beenden Konzerte

In schlichte Worte gekleidet brachte der Künstler den Zuhörern die jeweilige Kultur der südamerikanischen Regionen näher, von denen seine Stücke handeln. So fasste er sehr persönlich ergreifende Ereignisse in musikalischer Weise auf wie im "El último Canto", zu deutsch "der letzte Gesang" von Agustin Barrios Mangoré aus Paraguay. Ein Stück, das wie der Name schon sagt, noch kurz vor seinem Tod entstand und in dem der Komponist sein Erlebnis mit einer armen alten Frau ausdrückt. Diese bettelte jeden Morgen um einen Fünf-Cent-Almosen, in dem sie an seine Tür klopfte. Die ersten Takte im Stück erinnern an dieses Klopfen. Langer, anhaltender Applaus war schönster Dank für einen herausragenden Konzertabend und einen faszinierenden, sympathischen Künstler, der nicht ohne noch zwei Zugaben von der Bühne durfte. Musikalisch dabei zutiefst ergreifend, nachdem er angekündigt hatte, in das Motto "Klänge des Südens", eigentlich auf Südamerika gemünzt, nun auch Europa mit einbindet. "Romance Jeux Interdits", das über seine Spielzeit hinweg dem Zuhörer die ganze Pracht und den Zauber Spaniens als Inbegriff unseres europäischen Südens vermittelte.