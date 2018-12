Niedereschach Kirchen gestalten Krippenfeiern und Christmetten

Heute, Heiligabend, 24. Dezember, ist in der katholischen Kirche in Niedereschach ab 16.30 Uhr eine Kinderkrippenfeier. Um 18 Uhr sind alle zur Teilnahme an einer vom Fischbacher Kirchenchor umrahmten Wortgottesfeier in der Mauritiuskirche in Fischbach willkommen. Ab 22 Uhr feiert die Seelsorgeeinheit in der katholischen Kirche in Niedereschach unter dem Thema "Werde Mensch – wir feiern Geburtstag" den Geburtstag von Jesus Christus.

Die evangelische Jakobusgemeinde gestaltet am Heiligen Abend ab 15 Uhr einen Familiengottesdienst mit Krippenspiel und um 18 Uhr eine Christmette in der evangelische Kirche in Dauchingen. Um 16.30 Uhr beginnt die Christmette in der evangelischen Kirche in Niedereschach. Am ersten Weihnachtsfeiertag, Dienstag, 25. Dezember, gibt es ab 9 Uhr eine vom Kirchenchor Kappel mitgestaltete Eucharistiefeier in der katholischen Kirche in Kappel, und ab 10.15 Uhr ist ein Gottesdienst mit Abendmahl in der evangelischen Kirche in Niedereschach.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, Mittwoch, 26. Dezember, sind die evangelischen Christen bei einem Kantatengottesdienst in der Johanneskirche in Villingen willkommen. Die katholische Seelsorgeeinheit gestaltet Eucharistiefeiern ab 9 Uhr in der Fischbacher Mauritiuskirche und ab 10.30 Uhr in der katholischen Kirche in Niedereschach. An Silvester, Montag, 31. Dezember, sind die evangelischen Christen aus der Jakobusgemeinde um 17 Uhr beim Altjahrsabendgottesdienst mit Posaunenchor und Abendmahl in der evangelischen Kirche in Dauchingen willkommen.