Niedereschach Kindergarten Fischbach zu Gast bei der Wehr

Dort wurden die Kinder und Erzieherinnen von Kommandant Jürgen Seemann sowie Michael Stern, Elmar Roth, Christoph Droxner und Rainer Bechmann erwartet und erfuhren in Theorie und Praxis in kindgerechter Form so ziemlich alles, was man rund um die Feuerwehr und zur richtigen Vorgehensweise in Notfällen wissen sollte. Dazu gehört beispielsweise auch das richtige Verhalten im Brandfall und das korrekte Absetzen eines Notrufs. Auch zeigten die Wehrmänner ihren jungen Gästen die komplette Ausstattung eines Feuerwehrfahrzeugs und erklärten ihnen, was wofür gebracht wird. Zudem schlüpfte Christoph Droxner in eine Atemschutzausrüstung, und in einem Nebenraum des Gerätehauses wurde eine Rauchentwicklung simuliert.

Im Rahmen einer Übung am Freitag, 11. Mai, im Kindergarten wird all das, was die Kinder gelernt haben, noch einmal in der Praxis vor Ort geübt. Dann wird die Feuerwehr mit Blaulicht und Martinshorn anrücken und einem angenommenen Brand im Kindergarten zu Leibe rücken.