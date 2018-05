Niedereschach Kinder sollen eigene Schemen erhalten

Niedereschach. Die Deifelzunft sei als Anwärterzunft in die Schwarzwälder Narrenvereinigung (SNV) aufgenommen worden. Hervorragend gelaufen sei auch die Betreuung des Grillplatzes in Schabenhausen durch den Einsatz der Zunftmitglieder. Eine große Bitte gab er dem Vertreter der politischen Gemeinde, Martin Emminger, mit auf den Weg: Bei der nächsten Gemeinderatssitzung den Wunsch der Zunft nach einem eigenen Vereinsheim anzusprechen, denn der Platz in der Kulturfabrik sei bei weitem nicht mehr auseichend.

In seiner Aufzählung der einzelnen Aktivitäten erinnerte Kassierer Andreas Schleicher an den recht spärlichen Gewinn beim letzten Eschach-Festival von lediglich etwas über 800 Euro. Dafür habe der Deifelabend ein deutlich dickeres Plus eingefahren, so dass nach Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben im vergangenen Jahr insgesamt doch ein stolzes Plus erwirtschaftet werden konnte.

Schriftführer Philipp Reich und die beiden Jugendvertreterinnen Jasmin Schulz und Nicole Lenz ließen die Höhepunkte Revue passieren, wie die Einweihung des Pater-Edgar-Familienzentrums, das Kinderferienprogramm mit 30 Kindern nach Eigeltingen zur Bonbonmanufaktur und in die Lochmühle sowie die Nikolausfeier in der Narrenzunftstube.