Niedereschach Kinder helfen den Krebskranken

Niedereschach. Nach dem gemeinsamen Umzug der Kinder dieser drei Kindergärten in den Eschachpark fand dort im Beisein zahlreicher Mitbürger ein Sankt-Martin-Spiel statt und danach wurden die zahlreichen Besucher bestens bewirtet.

Nach dem Vorbild des heiligen Martin, der einst seinen einzigen Mantel mit einem frierenden Bettler geteilt hatte, war es den Erzieherinnen und den Kindern nun wichtig, mit dem Erlös der Sankt-Martins-Bewirtung in Höhe von 483,92 Euro ebenfalls etwas Gutes zu tun.

Dabei stießen sie auf den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg. In feierlichem Rahmen wurde nun die Spende in den Räumen des katholischen Kindergartens an Rosemarie Steurenthaler überreicht, die dabei umfassend über die Arbeit des Fördervereins und dessen betriebenes Elternhaus informierte.